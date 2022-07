Fiumicino | i poliziotti intervengono per una lite tra vicini e scoprono una serra di marijuana

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 31 luglio 2022)– Gli agenti del stesso commissariato di, in tarda nottata, hanno tratto in arresto, dopo segnalazione della sala operativa della Questura di Roma, una coppia italiana, un 54enne ed una 53enne, che avevano acceso una fortecon il loro vicino di casa per un mancato pagamento dei suoi lavori edili. I, una volta sentite le parti ed aver controllato i soggetti, hanno proceduto con l’ausilio di un ulteriore volante, a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo e sequestrando unain legno con al suo interno celati 10 piantine di, numerosi fertilizzanti ed integratori per la coltivazione e fioritura della sostanza, molteplici oggetti pirotecnici di fabbricazioni artigianale. Gli arresti sono stati convalidati e per il 54enne è stata ...