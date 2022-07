Fiorentina, CorSport: “Fissata una deadline per vendere Milenkovic” (Di domenica 31 luglio 2022) Fiorentina Milenkovic- La Fiorentina continua il suo ritiro a Moena, gli uomini di Italiano hanno svolto oggi lavoro aerobico dopo un breve risveglio muscolare. Continua il lavoro del D.S Joe Barone sul mercato, i Viola sono la squadra più attiva sul mercato in entrata. Interessanti gli acquisti di Gollini, Mandragora e Dodô ora i Toscani vogliono tenere anche sotto controllo i loro pupilli. Il nome numero uno per partire è Nikola Milenkovic, il difensore Serbo vuole tanto ambire all’atteso salto di qualità. Nell’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è parlato approfonditamente di questa situazione che irrita la Fiorentina. I Toscani si sono dati una data per cercare di cedere il difensore Serbo che, clamorosamente potrebbe anche rimanere sotto la coorte di Italiano. La ... Leggi su seriea24 (Di domenica 31 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Moena, gli uomini di Italiano hanno svolto oggi lavoro aerobico dopo un breve risveglio muscolare. Continua il lavoro del D.S Joe Barone sul mercato, i Viola sono la squadra più attiva sul mercato in entrata. Interessanti gli acquisti di Gollini, Mandragora e Dodô ora i Toscani vogliono tenere anche sotto controllo i loro pupilli. Il nome numero uno per partire è Nikola, il difensore Serbo vuole tanto ambire all’atteso salto di qualità. Nell’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è parlato approfonditamente di questa situazione che irrita la. I Toscani si sono dati una data per cercare di cedere il difensore Serbo che, clamorosamente potrebbe anche rimanere sotto la coorte di Italiano. La ...

