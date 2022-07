F1, Lance Stroll: “La Soft era la gomma sbagliata, ma a volte bisogna fare delle scelte” (Di domenica 31 luglio 2022) Lance Stroll ha espresso il suo commento alla stampa al termine del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il canadese ha concluso in undicesima piazza alle spalle del teammate Sebastian Vettel, pronto al termine della stagione a salutare il ‘Circus’. L’ex campione della Formula 3 continentale ha riportato i microfoni della propria formazione: “Penso di aver guidato molto bene oggi. Nell’ultimo stint Sebastian era con la Medium e io con la Soft. Sono stato costretto a fare questa scelta, purtroppo”. Il 23enne nativo di Montreal ha continuato dicendo: “La Soft era la gomma sbagliata date le circostanze, a volte sei costretto a fare delle scelte. Mi sono divertito a correre per le prime ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha espresso il suo commento alla stampa al termine del Gran Premio d’Ungheria, 13ma tappa del Mondiale F1 2022. Il canadese ha concluso in undicesima piazza alle spalle del teammate Sebastian Vettel, pronto al termine della stagione a salutare il ‘Circus’. L’ex campione della Formula 3 continentale ha riportato i microfoni della propria formazione: “Penso di aver guidato molto bene oggi. Nell’ultimo stint Sebastian era con la Medium e io con la. Sono stato costretto aquesta scelta, purtroppo”. Il 23enne nativo di Montreal ha continuato dicendo: “Laera ladate le circostanze, asei costretto a. Mi sono divertito a correre per le prime ...

