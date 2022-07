F1, GP Ungheria 2022: strepitoso sorpasso di Leclerc su Russell (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) Meraviglioso sorpasso di Charles Leclerc al GP di Ungheria 2022 della Formula 1. Il pilota della Ferrari, dopo qualche tentativo andato a vuoto, fa una traiettoria diversa e con una grande staccata riesce a passare George Russell al giro 31. Leclerc si prende così la prima posizione provvisoria nella gara: di seguito, le immagini del sorpasso. COME VEDERE LA GARA IN TV IL VIDEO DEL sorpasso DI Leclerc SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Meravigliosodi Charlesal GP didella Formula 1. Il pilota della Ferrari, dopo qualche tentativo andato a vuoto, fa una traiettoria diversa e con una grande staccata riesce a passare Georgeal giro 31.si prende così la prima posizione provvisoria nella gara: di seguito, le immagini del. COME VEDERE LA GARA IN TV ILDELDISportFace.

SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - sportface2016 : #HungarianGP, strepitoso sorpasso di Charles #Leclerc su #Russell e prima posizione provvisoria (VIDEO) #Formula1 - zazoomblog : LIVE F1 GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Leclerc supera Russell con una staccata clamorosa! - #Ungheria #DIRETTA:… -