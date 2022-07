Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati, le prime immagini dalle nozze (Di domenica 31 luglio 2022) Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati! Dopo aver annunciato le nozze mesi fa, ieri, sabato 30 luglio, l’attore e la compagna hanno pronunciato il fatidico sì. Il matrimonio sarebbe stato celebrato sul litorale, a Palo Laziale (Ladispoli) nell’hotel La Posta Vecchia davanti a 150 invitati, tra cui svariati vip. Tra questi Tosca D’Aquino, una delle testimoni della sposa e Matilde Brandi, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni momenti del grande giorno. Testimone dello sposo il fratello Rino, e gli amici Andrea e Mauro. Il grande evento è stato affidato alla wedding planner Eva Presutti, mentre il menù allo chef Antonio Magliulo. Dopo la cena è stato proiettato un bellissimo video che ha ripercorso le tappe della loro storia. Enrico ... Leggi su isaechia (Di domenica 31 luglio 2022)si! Dopo aver annunciato lemesi fa, ieri, sabato 30 luglio, l’attore e la compagna hanno pronunciato il fatidico sì. Il matrimonio sarebbe stato celebrato sul litorale, a Palo Laziale (Ladispoli) nell’hotel La Posta Vecchia davanti a 150 invitati, tra cui svariati vip. Tra questi Tosca D’Aquino, una delle testimoni della sposa e Matilde Brandi, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni momenti del grande giorno. Testimone dello sposo il fratello Rino, e gli amici Andrea e Mauro. Il grande evento è stato affidato alla wedding planner Eva Presutti, mentre il menù allo chef Antonio Magliulo. Dopo la cena è stato proiettato un bellissimo video che ha ripercorso le tappe della loro storia....

