Elezioni: appello di Maio a leader, 'lettera a Ue per tetto a prezzo gas' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Lancio un appello a tutti leader. Il governo Draghi è rimasto in carica per gli per affari correnti e intanto il prezzo al tetto del continua a salire. Propongo a tutti i leader -un appello concreto- di sottoscrivere una lettera alla Commissione europea per sostenere la battaglia del tetto massimo al prezzo gas, sostenere il governo Draghi, al di là delle divergenze politiche, nei negoziati europei. Per dargli forza serve che le forze politiche si uniscano. Con il tetto passeremmo da 216 a 80 euro a megawatt/ora". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di 'Italia per il Futuro', ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Lancio una tutti. Il governo Draghi è rimasto in carica per gli per affari correnti e intanto ilaldel continua a salire. Propongo a tutti i-unconcreto- di sottoscrivere unaalla Commissione europea per sostenere la battaglia delmassimo algas, sostenere il governo Draghi, al di là delle divergenze politiche, nei negoziati europei. Per dargli forza serve che le forze politiche si uniscano. Con ilpasseremmo da 216 a 80 euro a megawatt/ora". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di, a capo di 'Italia per il Futuro', ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

