(Di domenica 31 luglio 2022) AGI - La, la montagna dei pionieri, il rifugio dei soldati durante la Prima Guerra Mondiale, la vetta di cui t'innamori al primo sguardo, la 'Regina delle Dolomiti' al centro di una contesa mai del tutto risolta tra Veneto e Trentino . Anche se chi ci lavora respinge le polemiche politiche perché, dice, "laè di tutti". Diverse tragedie hanno segnato questa montagna dal fascino intramontabile, uomini e donne precipitati, caduti nei crepacci o travolti da slavine, ma ladel 3 luglio è uno spartiacque, quegli 11 morti sono una cicatrice che resterà per sempre nel cuore della montagna che il mondo invidia all'Italia. Caldo africano, colonnina di mercurio che da giorni non scendeva sotto zero, hanno gonfiato una porzione della calotta cosìmmitale del ghiacciaio che si è staccata andando a formare una ...

sulsitodisimone : Dopo la tragedia la Marmolada riapre la sua corte mozzafiato - a_lambardi : RT @RI_news3: Salerno, malore improvviso dopo un tuffo in piscina: morto un ragazzino di 12 anni, tragedia al parco acquatico: https://t.co… - Chinasky65 : RT @yarynagrusha: Leopoli #Lviv prova a vivere anche un sabato pomeriggio normale dopo le sirene di stamattina. I tavolini ai bar, la music… - Bobbio65M : RT @11Giuliano: Altra vittima: Pisogne,ennesima tragedia ed ennesimo annegamento nei laghi bresciani. Questa volta il teatro dei fatti è il… - infoitcultura : Alessandro, chi è il figlio segreto Pippo Baudo/ La scoperta a 30 anni dopo una tragedia -

Pompanin, originario di Cortina d'Ampezzo, era arrivato a Longarone subitoladel Vajont aprendo uno studio di fotografo. Negli anni l'attività è cresciuta fondando Foto Studio Pompanin ...MUSILE - È scivolata con la bici nel canale di irrigazione ed è morta per annegamento nei pochi centimetri d'acqua che conteneva,avere battuto violentemente la testa. É lache si è consumata nella tarda serata di venerdì, a pochi passi dalla sua abitazione, in via Riviera Sile 17 a Musile di Piave. La vittima si ...Il reportage dell'AGI sulla 'Regina delle Dolomiti' dove il 3 luglio lo scioglimento del ghiaccio ha causato una valanga che ha ucciso 11 persone. Il turismo è ripreso ma non con i numeri del passato: ...LONGARONE - Se n’è andato Gianpaolo Pompanin, 74 anni, di Longarone, fondatore del Foto Studio Grafica Pompanin specializzato nel settore della comunicazione visiva. Una ...