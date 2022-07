Non solo Covid: i consigli in vacanza (Di sabato 30 luglio 2022) La guida di Cittadinanzattiva per le vacanze ricorda che per il Covid "non possiamo ancora parlare di un totale ritorno alla normalita' nei viaggi". Sul sito ViaggiareSicuri.it del ministero degli Esteri e' possibile consultare tutte le norme vigenti nei diversi PaesiNell'Unione europea, in Islanda, Norvegia, Svizzera o in altri paesi convenzionati e' importante portare ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) La guida di Cittadinanzattiva per le vacanze ricorda che per il"non possiamo ancora parlare di un totale ritorno alla normalita' nei viaggi". Sul sito ViaggiareSicuri.it del ministero degli Esteri e' possibile consultare tutte le norme vigenti nei diversi PaesiNell'Unione europea, in Islanda, Norvegia, Svizzera o in altri paesi convenzionati e' importante portare ...

ItaliaViva : Oggi giustamente si chiede a #Salvini di fare chiarezza in merito ai suoi rapporti con la #Russia, ma la stessa tra… - Rinaldi_euro : Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non hanno un programma, solo violenza” - Il Tempo - AndreaVenanzoni : “Però la legge elettorale è quella che è”. Votare Azione significherà quindi non solo votare PD ma pure Di Maio, S… - spazioinvendita : @corradoformigli @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni la cosa peggiore è che abbiamo perso senso civico del tutto, ma ne… - chiaraavermi : RT @paolomangiolaa: non ci credo di essere l’unico ad avere una chat da solo su whatsapp -