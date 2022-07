Napoli: se parte Zielinski si pensa a un gran colpo dalla Germania (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli potrebbe perdere Piotr Zielinski, su cui c'è forte l'interesse del West Ham ma da quanto riporta il Mattino, il club... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Ilpotrebbe perdere Piotr, su cui c'è forte l'interesse del West Ham ma da quanto riporta il Mattino, il club...

antonio_gaito : Chi ha deciso che il #Napoli da questi cambi può solo indebolirsi? A parte Kou-Kim poi è tutto da vedere: Olivera-O… - ItaliaStoria : @paolomas73 @Svagaia Vorrei capire la base storica per uno 'stato islamico di Roma e Napoli'. Mi stupisco che i nos… - Gaetano41543277 : @LucaDanto9 @Ernesto32919298 Come sempre se la Juve vince è solo rubando. Pensa a come il Napoli ha vinto i suoi tr… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Napoli, all-in su Raspadori, affare da 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Il gioiello Szoboszlai pazza idea del Napoli: l’affondo se parte Zielinski, le cifre… -