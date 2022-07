Meteo, le previsioni in Campania di sabato 30 luglio 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 30 luglio 2022 Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4191m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte Meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4187m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,30Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4191m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4187m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e ...

