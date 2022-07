Il centrodestra domina Tra i partiti testa a testa Meloni-Letta

tempoweb : Il #centrodestra domina. Tra i partiti testa e testa Meloni-Letta #30luglio #sondaggio #iltempoquotidiano… - bizcommunityit : Elezioni: Pd e Fratelli d’Italia appaiati al 23%. Coalizioni, il centrodestra domina - News24_it : Elezioni: Pd e Fratelli d’Italia appaiati al 23%. Coalizioni, il centrodestra domina - Corriere della Sera - NPagnoncelli : Sondaggi politici, Pd e Fratelli d’Italia appaiati al 23%. Coalizioni, il centrodestra domina-… - sim010101 : RT @S_Galimberti: #Elezioni: domina il partito dell'astensione in un #Paese che ha perso la fiducia verso la #politica. #Italia https://t.c… -

Corriere della Sera

Coalizioni, ilMovimento 5 Stelle, non solo Fico e Bonafede. I 90 che non potranno ricandidarsi alle prossime elezioni Il terremoto che ha colpito i 5 Stelle non fa vacillare il ...... organizzando in maniera efficace le vaccinazioni e le cure, mentre ilera contro i ...a liberarsi dei suoi viaggi in Russia e delle sue amicizie mai negate con il satrapo cheda ... Sondaggi politici, Pd e Fratelli d’Italia appaiati al 23%. Coalizioni, il centrodestra domina In testa il partito di Giorgia Meloni (23,3%) e il Pd (23,2%), distanziati di un solo decimale e ai massimi livelli registrati da sempre il primo e ...Calenda al 3,6, i 5 Stelle precipitano all’11,3, cala anche la LegaAumenta il gradimento di Draghi, i consensi tra gli elettori di destra ...