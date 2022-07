È da trent'anni che hanno legato le mani ai portieri. Com'era il calcio con il retropassaggio (Di sabato 30 luglio 2022) Barcellona, 24 luglio 1992, una “rivoluzione” calcistica. Si conclude, grazie a una regola introdotta dalla Fifa, l’epoca del pallone raccolto con le mani dal portiere su retropassaggio del compagno. Sono passati 30 anni. “Giocatela a Zoff”, gridava Bearzot dalla panchina per evitare il pressing verdeoro nel 1982. La cosiddetta “melina”. Una sorta di censura dello spettacolo che non ha impedito però di centrare una delle imprese più grandi di sempre del calcio italiano. Dieci anni più tardi arrivò la regola che avrebbe stravolto inconsapevolmente l’etica del gioco. Ritmo, pressing, strategia e quell’ostacolo in più per il portiere dettato dal veto di bloccare la palla con le mani dopo il passaggio volontario del difensore. “Fortunatamente ero buono con i piedi – racconta Francesco ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Barcellona, 24 luglio 1992, una “rivoluzione” calcistica. Si conclude, grazie a una regola introdotta dalla Fifa, l’epoca del pallone raccolto con ledal portiere sudel compagno. Sono passati 30. “Giocatela a Zoff”, gridava Bearzot dalla panchina per evitare il pressing verdeoro nel 1982. La cosiddetta “melina”. Una sorta di censura dello spettacolo che non ha impedito però di centrare una delle imprese più grandi di sempre delitaliano. Diecipiù tardi arrivò la regola che avrebbe stravolto inconsapevolmente l’etica del gioco. Ritmo, pressing, strategia e quell’ostacolo in più per il portiere dettato dal veto di bloccare la palla con ledopo il passaggio volontario del difensore. “Fortunatamente ero buono con i piedi – racconta Francesco ...

