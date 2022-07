A sinistra sono stregati dal potere. Il Pd pensa di essere l'unico a poter governare (Di sabato 30 luglio 2022) Rileggere Calvino per analizzare il quadro politico attuale. Le «Lezioni americane» dello scrittore, ciclo di conferenze che avrebbe dovuto tenere all'Università di Harvard, sono un prezioso scrigno che contiene trame e intuizioni utili a leggere anche il presente. Fra le pieghe della seconda lezione, Rapidità, vi è incastonato un breve racconto: la leggenda del Re Carlomagno. Il sovrano, racconta Calvino, si innamorò di una donna follemente. Alla morte della sua amata, il re rimase a vegliarla inconsolabile, trascurando i suoi doveri reali. L'arcivescovo dell'Impero scoprì l'esistenza di un anello sotto la lingua del cadavere della donna. Intuendo fosse un oggetto magico, e quindi la causa dell'ossessione di Carlomagno, se ne impadronì. Dal momento in cui lo prese fra le mani, Carlomagno riversò il suo amore verso l'arcivescovo. Questi, imbarazzato dalla situazione, ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Rileggere Calvino per analizzare il quadro politico attuale. Le «Lezioni americane» dello scrittore, ciclo di conferenze che avrebbe dovuto tenere all'Università di Harvard,un prezioso scrigno che contiene trame e intuizioni utili a leggere anche il presente. Fra le pieghe della seconda lezione, Rapidità, vi è incastonato un breve racconto: la leggenda del Re Carlomagno. Il sovrano, racconta Calvino, si innamorò di una donna follemente. Alla morte della sua amata, il re rimase a vegliarla inconsolabile, trascurando i suoi doveri reali. L'arcivescovo dell'Impero scoprì l'esistenza di un anello sotto la lingua del cadavere della donna. Intuendo fosse un oggetto magico, e quindi la causa dell'ossessione di Carlomagno, se ne impadronì. Dal momento in cui lo prese fra le mani, Carlomagno riversò il suo amore verso l'arcivescovo. Questi, imbarazzato dalla situazione, ...

