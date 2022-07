Tendenze moda dell’estate | le righe sono le protagoniste

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 29 luglio 2022) Life&People.it Lela vera tendenzasui vestiti. Le collezioni Primavera Estate 2022 offrono tantissimi modelli: dai classici abiti abianche e blu navy a quelli dai colori accesi che puntano sul contrasto. Spazio anche a quelli larghi e comodi da indossare come copricostume per andare in spiaggia: gli chemisier leggeri e freschissimi, a maniche lunghe o corte, e i caftani perfetti per i momenti casual. Il tessuto aè perfetto anche per le gonne, le camicie, i costumi e gli accessori. Che siano verticali, orizzontali, diagonali, dall’andamento irregolare, maxi o sottili non importa, leregalano sempre un look estivo originale. Gli stilisti hanno puntato sul total look incoronando leregine ...