Rebecca Mollica vince gli stereotipi grazie al coraggio di cambiare | da legge alla carriera di programmatrice

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 29 luglio 2022)strada per seguire le proprie passioni., 31 anni, è una giovane donna che vive a Siracusa. Dopo gli anni del liceo classico e un travagliato percorso come studentessa di giurisprudenza, ha preso la decisione di tentare un nuovo percorso: quello della. La sua storia ci insegna come ildipuò essere un passo importante per tutti, ma anche come certipossano pesare sulle nostre scelte. “Ho iniziato ad appassionarmi al mondo del coding quando già alle medie. Mio padre lavorava al Comune di Siracusa e lì ho conosciuto il tecnico informatico che curava il sito. Mi sono incuriosita, volevo capire come funzionasse e da lì ho cominciato a imparare per conto mio. Ho continuato a coltivare la passione per il ...