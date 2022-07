M5S | restano i due mandati | da Fico a Taverna tutti gli esclusi eccellenti

(Di venerdì 29 luglio 2022) Come da indicazione di Beppe Grillo, il M5S non derogherà in alcun modo alla regola del tetto dei duenel Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha già comunicato la decisione ai veterani. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento. Tra questi, Roberto, Paola, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. Quest’ultimo è stato, fra l’altro, l’artefice dell’approdo di Giuseppe Conte al M5S. Dovrebbero saltare anche il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, l’ex ministra della Sanità nel governo gialloverde, Giulia Grillo, l’ex titolare delle Infrastrutture nello stesso esecutivo, Danilo Toninelli. Foto Ansa/Riccardo AntimianiIl presidente dei pentastellati cerca ora di concentrarsi sulla campagna elettorale, particolarmente impegnativa. Come è noto, all’indomani della non ...

"Per noi la coerenza è indispensabile" Non ci saranno deroghe al limite dei due mandati nel. ... Chi resta fuori In questo modo fuori quasi 50 parlamentari. Si va dalla senatrice Paola ... Roma, 29 lug. (Adnkronos) – La carica degli sconosciuti. E' uno dei rischi che corre il M5S dopo la decisione -ancora non ufficializzata- di non derogare alla regola del tetto dei due mandati. Saltano ... Niente deroghe alla regola del doppio mandato: Taverna, Fico, Bonafede, Toninelli e tanti altri non verranno ricandidati. Conte manda giù l'amara medicina ...