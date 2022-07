LaStampa : Instagram fa marcia indietro: niente più versione in stile TikTok. - ITItalianTech : Instagram fa marcia indietro: niente più versione in stile TikTok - zazoomblog : Le Kardashian fanno fare marcia indietro ad Instagram: “Basta novità facciamo un passo indietro” - #Kardashian… - zazoomblog : Le Kardashian fanno fare marcia indietro ad Instagram: “Basta novità facciamo un passo indietro” - #Kardashian… - TotFreeMagazine : LA FOTO DEL GIORNO Massimo Stano conquista l'oro nella 35 km di marcia ?? #totalfreemagazine #massimostano #marcia… -

faindietro grazie anche alle Kardashian. Dopo averci detto che dovevamo farci andare bene il nuovoTik Tok version, Adam Mosseri ieri sera ha fattoindietro. Il ...... in un'intervista rilasciata da Adam Mosseri, capo di, alla newsletter Platformer , quest'ultimo ha reso noto che la piattaforma è pronta a fareindietro per quel che concerne alcuni ...A seguito di feedback non proprio positivi da parte degli utenti, Instagram ha deciso di tornare sui propri passi in merito ad alcuni importanti cambiamenti ...L'annuncio dell'amministratore delegato Mosseri: "Ogni tanto è giusto sbagliare". La decisione dopo la rivolta della base utenti e ...