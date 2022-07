Instagram ascolta le proteste degli utenti: non copierà TikTok, almeno per ora (Di venerdì 29 luglio 2022) Adam Mosseri, il responsabile della piattaforma, ha annunciato che per il momento i tentativi di imitazione del social rivale sono sospesi Leggi su wired (Di venerdì 29 luglio 2022) Adam Mosseri, il responsabile della piattaforma, ha annunciato che per il momento i tentativi di imitazione del social rivale sono sospesi

ItaliaStartUp_ : Instagram ascolta le proteste degli utenti: non copierà TikTok, almeno per ora - neu_radio : ?? Ultima puntata della stagione di Poptones, la n. 116, nella quale Gabriele Savioli (@saviorecords ) ci presenta… - alecensi82 : RT @bermat: Mi fanno impazzire i “content creator” arrabbiati con Instagram perché fa quello che vuole e non ascolta le loro necessità dato… - bermat : Mi fanno impazzire i “content creator” arrabbiati con Instagram perché fa quello che vuole e non ascolta le loro ne… - RassegnataS : [????ASCOLTA] Oggi #28luglio sul pod: #ElezioniPolitiche2022 Berlusconi: 'Meloni Fa Paura' - Grillo Minaccia Di Lasc… -