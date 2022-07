Gf Vip Party, svelati i nomi della prossima conduzione (Di venerdì 29 luglio 2022) Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sarebbero i nomi scelti per la conduzione del GF Vip Party 2022. L’indiscrezione di TvBlog Continuano le indiscrezioni circa il nuovo cast del Grande Fratello VIP 7 e in merito alla conduzione del GF Vip Party emergono i nomi di Soleik Sorge e Pierpaolo Pretelli. La notizia arriva da Tv Blog. Stando a quanto riporta il noto contenitore online, l’ex gieffino dovrebbe prendere il posto della fidanzata Giulia Salemi che la scorsa edizione ha condotto lo show parallelo al reality insieme a Gaia Zorzi. Soleil Sorge, protagonista indiscussa dell’edizione 2021 insieme ad Alex Belli, ritroverebbe le amate mura di Cinecittà affiancata da uno dei personaggi più amati del Grande Fratello VIP. Nessuna indiscrezione circa la presenza sporadica ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sarebbero iscelti per ladel GF Vip2022. L’indiscrezione di TvBlog Continuano le indiscrezioni circa il nuovo cast del Grande Fratello VIP 7 e in merito alladel GF Vipemergono idi Soleik Sorge e Pierpaolo Pretelli. La notizia arriva da Tv Blog. Stando a quanto riporta il noto contenitore online, l’ex gieffino dovrebbe prendere il postofidanzata Giulia Salemi che la scorsa edizione ha condotto lo show parallelo al reality insieme a Gaia Zorzi. Soleil Sorge, protagonista indiscussa dell’edizione 2021 insieme ad Alex Belli, ritroverebbe le amate mura di Cinecittà affiancata da uno dei personaggi più amati del Grande Fratello VIP. Nessuna indiscrezione circa la presenza sporadica ...

