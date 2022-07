Flavio Insinna sull’ex fidanzata Mariagrazia Dragani: “Non volevo sposarla” (Di venerdì 29 luglio 2022) Mariagrazia Dragani è conosciuta nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa per essere la ex fidanzata del noto conduttore Flavio Insinna, che ad oggi è felicemente innamorato e fidanzato con Adriana Riccio. Una storia d’amore molto forte che li ha visti uniti in diverse occasioni. Sono stati uno il supporto dell’altro ed erano pronti a fare il passo più importante nella vita delle persone, pronunciare il fatidico sì e coronare la loro storia d’amore. Un passo, che però, non hanno mai portato a termine. Non si sanno ancora oggi i motivi di questa scelta e della loro rottura, l’unica cosa certa è che Flavio ad oggi è di nuovo felice. La storia d’amore tra l’ex fidanzata di Flavio Insinna, Mariagrazia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)è conosciuta nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa per essere la exdel noto conduttore, che ad oggi è felicemente innamorato e fidanzato con Adriana Riccio. Una storia d’amore molto forte che li ha visti uniti in diverse occasioni. Sono stati uno il supporto dell’altro ed erano pronti a fare il passo più importante nella vita delle persone, pronunciare il fatidico sì e coronare la loro storia d’amore. Un passo, che però, non hanno mai portato a termine. Non si sanno ancora oggi i motivi di questa scelta e della loro rottura, l’unica cosa certa è chead oggi è di nuovo felice. La storia d’amore tra l’exdi...

