Conte non decide nulla nel M5S | il grande trionfo di Grillo su Giuseppi

A poco meno di due mesi dalle elezioni che si terranno il 25 settembre arriva un importante decisione in casa Movimento 5 Stelle: non ci sarà nessuna deroga alla regola del tetto dei due mandati. La decisione, a quanto rivela l'Adnkronos, è stata già comunicata dal leader del movimento Giuseppe Conte ai 'veterani' del M5S. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento, che non potranno essere nuovamente candidati. Tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, artefice dell'approdo di Conte nel M5S. La notizia verrà ufficializzata con una nota che sarà diramata nelle prossime ore. Questa mattina, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5, Conte aveva annunciato la decisione in giornata, su questa, aveva rimarcato, «valuteremo il grado di coerenza del M5S». A trionfare è quindi la linea ...

