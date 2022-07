Conte | niente deroghe su doppio mandato Renzi chiede voto di testa | Carfagna con Calenda

fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - lmisculin : Il PD è ormai diventato il partito del potere. Prima diceva “o Conte o niente”. Oggi si intesta gli appelli a difes… - lucianonobili : 'Noi siamo il centro riformista e liberale. Spero voglia esserlo anche il Pd. Al momento vedo troppi nostalgici di… - maximone816 : RT @FQLive: #ULTIMORA M5s, Conte ai vertici: 'Niente deroghe sul limite dei 2 mandati' - Lorenzo11122 : @biscione_blog Se poi per te basta uno scudetto a cancellare tutti gli errori è perché sei un provinciale. Mancini… -

Il tema del doppio mandato Non ci saranno deroghe. Il leader dei pentastellati Giuseppelo avrebbe già comunicato ai vertici del Movimento, secondo quanto confermano fonti parlamentari. "Per noi la coerenza è fondamentale", aveva detto il presidente M5s stamattina a Rtl 102,5. E ...A dirlo, ospite di Rtl 102.5 , è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe. ' Non escludo un dialogo in futuro su alcune battaglie', ha aggiunto.Grandi dimissioni In Ue è ‘Grande rimescolamento’: lavoratori sempre più insoddisfatti cercano posti migliori. In Germania il 40% vuol cambiare. Lo studio Gentile lettore, la pubblicazione dei commen ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...