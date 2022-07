Carmine, lavori a rilento, Caputo: “Troppi disagi e poca forza lavoro” (Di venerdì 29 luglio 2022) “È un grido d’allarme quello lanciatoci dai residenti del Carmine che non possiamo di certo ignorare. La evidente moderatezza dei lavori di riqualificazione che interessano lo storico quartiere, ha destato una certa contrarietà tra gli abitanti che, preoccupati, hanno denunciato in più occasioni le condizioni disagevoli legate a questioni igienico-sanitarie, all’interno di un contesto che metterebbe in discussione persino la pubblica incolumità”. Queste le affermazioni espresse dal Gruppo di forza Italia costituito dal Deputato regionale e componente la commissione parlamentare “Attività Produttive”, onorevole Mario Caputo, e dai Consiglieri comunali, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere del quartiere Carmine. Diverse, tra l’altro, le istanze d’aiuto ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 29 luglio 2022) “È un grido d’allarme quello lanciatoci dai residenti delche non possiamo di certo ignorare. La evidente moderatezza deidi riqualificazione che interessano lo storico quartiere, ha destato una certa contrarietà tra gli abitanti che, preoccupati, hanno denunciato in più occasioni le condizioni disagevoli legate a questioni igienico-sanitarie, all’interno di un contesto che metterebbe in discussione persino la pubblica incolumità”. Queste le affermazioni espresse dal Gruppo diItalia costituito dal Deputato regionale e componente la commissione parlamentare “Attività Produttive”, onorevole Mario, e dai Consiglieri comunali, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere del quartiere. Diverse, tra l’altro, le istanze d’aiuto ...

