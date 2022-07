Zona_Wrestling : WWE: Seth Rollins frustrato per la cancellazione del match con Riddle, Triple H gli risponde… - wrestlingn_ : #SethRollins quase “mata” Riddle no #WWE #RAW - SpazioWrestling : WWE: Seth Rollins è tra le Superstar più odiate dai fan #WWE #SethRollins - helveticvnt : @WWE seth, finn, charlotte, bianca. - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: Seth Rollins: 'Non rivedrete mai più lo Shield se non alla cerimonia della Hall Of Fame' -

United States Championship : Bobby Lashley (c) vs Theory Mr. Money in the Bank cercherà di ... Riddle vsRollins UnRollins sempre più lunatico ha preso di mira l'ex tag team partner di ...... tra cui un volo di Riddle dalla cima della scala e una Super RKO ai danni diRollins (tributo ...Bank! Il giovanissimo atleta (soltanto 24 anni) conquista dunque l'opportunità di sfidare il...Che la nuova era della WWE passi anche da queste piccole cose Questa sera abbiamo raccontato di come Seth Rollins abbia accolto con frustrazione la cancellazione del suo match contro Matr Riddle, pre ...So on that note, here’s what’s going on at the moment and why everything might not be as it seems on the big day: The WWE announced on its program The Bump that Seth Rollins’ attack on Riddle caused a ...