Wta Varsavia 2022: programma e orari di venerdì 29 luglio con Paolini (Di giovedì 28 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Varsavia 2022, in riferimento alla giornata di venerdì 29 luglio. Jasmine Paolini sfiderà Vijtorija Golubic ai quarti di finale sulla terra battuta polacca, dopo aver sconfitto Clara Burel al secondo turno; in campo peraltro la numero uno del mondo, Iga Swiatek, la quale dovrà vedersela con la francese Caroline Garcia, quest’ultima giustiziera recentemente di Elisabetta Cocciaretto. Di seguito tutti i match di giornata a Varsavia. ORDINE DI GIOCO WTA 250 Varsavia 2022 (VENERDI 29 luglio) CENTER COURT dalle ore 11.00 – Bogdan vs Pigossi a seguire – (10) Paolini vs Golubic a seguire – TBD vs Baindl a seguire – (1) Swiatek vs ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, in riferimento alla giornata di29. Jasminesfiderà Vijtorija Golubic ai quarti di finale sulla terra battuta polacca, dopo aver sconfitto Clara Burel al secondo turno; in campo peraltro la numero uno del mondo, Iga Swiatek, la quale dovrà vedersela con la francese Caroline Garcia, quest’ultima giustiziera recentemente di Elisabetta Cocciaretto. Di seguito tutti i match di giornata a. ORDINE DI GIOCO WTA 250(VENERDI 29) CENTER COURT dalle ore 11.00 – Bogdan vs Pigossi a seguire – (10)vs Golubic a seguire – TBD vs Baindl a seguire – (1) Swiatek vs ...

