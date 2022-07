Viaggio studio in Olanda per gli studenti dell’Ic “Ettore Sacconi” di Tarquinia (Di giovedì 28 luglio 2022) Tarquinia – Con il Viaggio studio in Olanda dal 12 al 17 luglio, gli studenti dell’Ic “Ettore Sacconi” di Tarquinia hanno concluso le mobilità in programma dell’“Intercultural awareness by photography”. Durante il soggiorno i ragazzi hanno incontrato gli studenti delle scuole di Polonia, Romania e Cipro coinvolte nel progetto didattico, avendo modo di raccogliere e scambiare una serie di idee e immagini delle proprie attività e sull’Europa. I ragazzi ad Amsterdam hanno avuto l’opportunità di visitare il museo “Van Gogh”, il museo della fotografia “Huis Marseilles”, “The EYE” (museo del cinema), il museo interattivo della scienza “NEMO”; mentre a L’Aia hanno visitato il “Peace Palace” e the “Mauritshuis”. Insieme agli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)– Con ilindal 12 al 17 luglio, gli” dihanno concluso le mobilità in programma dell’“Intercultural awareness by photography”. Durante il soggiorno i ragazzi hanno incontrato glidelle scuole di Polonia, Romania e Cipro coinvolte nel progetto didattico, avendo modo di raccogliere e scambiare una serie di idee e immagini delle proprie attività e sull’Europa. I ragazzi ad Amsterdam hanno avuto l’opportunità di visitare il museo “Van Gogh”, il museo della fotografia “Huis Marseilles”, “The EYE” (museo del cinema), il museo interattivo della scienza “NEMO”; mentre a L’Aia hanno visitato il “Peace Palace” e the “Mauritshuis”. Insieme agli ...

