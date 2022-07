Smalto bianco: la manicure estiva è in total white (Di giovedì 28 luglio 2022) Lo Smalto bianco sulle unghie regala tutta la luminosità del cielo. Non a caso, infatti, questo colore viene associato alla purezza, alla spiritualità e all’Eternità. D’altra parte, il bianco è anche il non-colore per eccellenza, perfetto sostituto del nude sulla manicure. Il motivo è molto semplice: lo Smalto bianco permette di giocare con nuance e sfumature. Non si tratta solo di scegliere il sottotono adatto a valorizzare l’incarnato, ma anche di optare per la giusta tonalità di bianco. Dallo Smalto bianco gesso a quello lattiginoso, si tratta di una sfumatura adatta a qualsiasi manicure. Un look molto Anni ’90, da modulare in base alla propria voglia di osare. Le sfumature più optical, infatti, sapranno far ... Leggi su amica (Di giovedì 28 luglio 2022) Losulle unghie regala tutta la luminosità del cielo. Non a caso, infatti, questo colore viene associato alla purezza, alla spiritualità e all’Eternità. D’altra parte, ilè anche il non-colore per eccellenza, perfetto sostituto del nude sulla. Il motivo è molto semplice: lopermette di giocare con nuance e sfumature. Non si tratta solo di scegliere il sottotono adatto a valorizzare l’incarnato, ma anche di optare per la giusta tonalità di. Dallogesso a quello lattiginoso, si tratta di una sfumatura adatta a qualsiasi. Un look molto Anni ’90, da modulare in base alla propria voglia di osare. Le sfumature più optical, infatti, sapranno far ...

