No vax escluso dalla lista dei candidati al trapianto d'organo, chiedeva il polmone di un non vaccinato (Di giovedì 28 luglio 2022) Aveva chiesto di avere il polmone di una persona non vaccinata. E così un bellunese di 55 anni affetto da una grave malattia ai polmoni è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto d'organo perché ritenuto "non idoneo" dall'equipe medica, in virtù delle sue "idee paranoiche" sul Covid. I medici dell'ospedale di Padova, alla luce "delle sue convinzioni cospirazioniste sul vaccino" hanno temuto "che il paziente potesse non aderire alle terapie necessarie a rendere efficace il trapianto". L'uomo non ha mai accettato il vaccino anti-Covid, perché sarebbe "sperimentale". Ma il Covid 19 è una malattia che colpisce proprio questi organi ed eseguire un trapianto di polmone su un non vaccinato, che ha ...

