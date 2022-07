Molina Atletico Madrid | è UFFICIALE | il comunicato del club

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nahuelè un nuovo giocatore dell’il trasferimento: ildei Colchoneros L’haufficialmente l’acquisto di Nahueldall’Udinese. IL– «Nahuel(Embalse, Córdoba, Argentina, 6 aprile 1998) è già un nuovo giocatore dell’Atlético dedopo l’accordo raggiunto con l’Udinese per il trasferimento del calciatore argentino al nostro, che firma per le prossime cinque stagioni. Il nazionale argentino ha giocato nelle ultime due stagioni in Serie A con l’Udinese, con la quale ha disputato un totale di 68 partite, contribuendo con 10 gol e 7 assist. L’esterno argentino si ...