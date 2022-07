Il Torino batte un colpo | è fatta per Lazaro dell’Inter

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ilrisponde subito dopo il polverone di mercoledì sera dato dal litigio pubblico tra il ds Vagnati e mister Juric durante il ritiro del club granata. Tra accuse di immobilismo nel calciomercato e toni eccessivamente accesi, spenti subito sia dal presidente Cairo che dagli stessi protagonisti, i dissidi sembrano essere già alle spalle con ilche piazza un. E’per Valentino, terzino austriaco di proprietà. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto e sarà a disposizione di Juric nel ritiro in Austria già nelle prossime ore. Poco spazio in nerazzurro Ansa L’allenatore delIvan Juric immortalato allo Stadio GrandeSembrava dovesse essere un grande acquisto quello di ...

CorriereTorino : Lazaro, il Toro batte un altro colpo - official_aladin : RT @spondainter: Il Torino batte un colpo: dall’Inter arriva Lazaro [@DiMarzio] - paolone198423 : RT @spondainter: Il Torino batte un colpo: dall’Inter arriva Lazaro [@DiMarzio] - morristhetop : RT @spondainter: Il Torino batte un colpo: dall’Inter arriva Lazaro [@DiMarzio] - spondainter : Il Torino batte un colpo: dall’Inter arriva Lazaro [@DiMarzio] -

La Bormidese di Davide Dutto9 - 7 la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto e rimane in corsa per ... 4 - 9 con la Alusic Merlese di Gilberto. Turno di riposo per la Fbc Sabbiatura e ...Baldini successivamente si dimise dopo una sconfitta colche aveva fatto finire il club ... Chiude la stagione regolare al terzo posto e nei play - off arriva in finale, doveil Padova per ...Prosegue il percorso di di Simone Bolelli e Fabio Fognini che centrano la semifinale al Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un ...Al campo solo i portieri, con Berisha che è stato in palestra, e chi come Buongiorno, Kone, Pellegri e Radonjic deve recuperare dai rispettivi infortuni e ha fatto un allenamento di tipo atletico. Fon ...