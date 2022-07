“È per la figlia”. Francesco Totti, ora cambia tutto: “Occhio a quello che sta per succedere” (Di giovedì 28 luglio 2022) Francesco Totti furioso dopo la separazione da Ilary Blasi. Dalla sera dell’11 luglio con l’ufficializzazione della fine del matrimonio ogni giorno si sono susseguite indiscrezioni sul loro conto. Era inevitabile che una coppia così famosa facesse parlare così tanto. Gli esperti di gossip si sono scatenati per comprendere i motivi della rottura e da più parti i riflettori sono stati puntati su Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco. Nelle ultime ore sono usciti altri dettagli. Pare che quando siano uscite le foto di Francesco Totti e Noemi allo stadio Ilary Blasi abbia chiesto chiarimenti al marito. E quest’ultimo pare abbia risposto più o meno così: “Pensi che, se avessi un’amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”. La conduttrice gli crede, ma poco dopo Isabel ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)furioso dopo la separazione da Ilary Blasi. Dalla sera dell’11 luglio con l’ufficializzazione della fine del matrimonio ogni giorno si sono susseguite indiscrezioni sul loro conto. Era inevitabile che una coppia così famosa facesse parlare così tanto. Gli esperti di gossip si sono scatenati per comprendere i motivi della rottura e da più parti i riflettori sono stati puntati su Noemi Bocchi, la nuova fiamma di. Nelle ultime ore sono usciti altri dettagli. Pare che quando siano uscite le foto die Noemi allo stadio Ilary Blasi abbia chiesto chiarimenti al marito. E quest’ultimo pare abbia risposto più o meno così: “Pensi che, se avessi un’amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”. La conduttrice gli crede, ma poco dopo Isabel ...

