Consiglio Figc: Fermana e Torres ripescate in Serie C: Campobasso e Teramo si aggrappano al Tar (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Consiglio della Figc ha individuato come previsto in Fermana e Torres, una retrocessa dalla scorsa Serie C e l’altra non promossa dalla Serie D, le squadre ripescate in Serie C per la prossima stagione al posto di Campobasso e Teramo, escluse per problemi economici. Questi due club, però, hanno presentato ricorso al Tar e per questo motivo per ratificare in modo definitivo la decisione occorrerà attendere il pronunciamento della giustizia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Ildellaha individuato come previsto in, una retrocessa dalla scorsaC e l’altra non promossa dallaD, le squadreinC per la prossima stagione al posto di, escluse per problemi economici. Questi due club, però, hanno presentato ricorso al Tar e per questo motivo per ratificare in modo definitivo la decisione occorrerà attendere il pronunciamento della giustizia. SportFace.

