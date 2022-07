Washington Post, il Dipartimento di Giustizia sta indagando su Trump per l’assalto al Congresso (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Washington Post – che, al proposito, cita quattro persone a conoscenza della vicenda – svela che anche il Dipartimento di Giustizia di Washington starebbe indagando sul comportamento dell’ex-presidente americano Donald Trump nell’ambito delle indagini che cercano di verificare se vi siano stati tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. I pubblici ministeri che stanno interrogando i testimoni davanti a un gran giurì – tra questi due importanti assistenti dell’allora vicepresidente Mike Pence – hanno indagato nei giorni scorsi sulle loro conversazioni con Trump, i suoi avvocati e altri personaggi della sua cerchia ristretta, per capire se, e in che misura Trump, fosse coinvolto in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il– che, al proposito, cita quattro persone a conoscenza della vicenda – svela che anche ildidistarebbesul comportamento dell’ex-presidente americano Donaldnell’ambito delle indagini che cercano di verificare se vi siano stati tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. I pubblici ministeri che stanno interrogando i testimoni davanti a un gran giurì – tra questi due importanti assistenti dell’allora vicepresidente Mike Pence – hanno indagato nei giorni scorsi sulle loro conversazioni con, i suoi avvocati e altri personaggi della sua cerchia ristretta, per capire se, e in che misura, fosse coinvolto in ...

