Separazione Totti - Blasi: la colpa non è solo del Pupone, nuovi retroscena su Ilary (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il nuovo capitolo della telenovela più seguita dell'estate 2022 ci narra di orgogli e pregiudizi. Pregiudizi, soprattutto. Quelli su Ilary Blasi, che il settimanale Chi avrebbe sfatato. Ilary Blasi e Francesco Totti: due nomi che rimbalzano da una parte all'altra del web. Ci sono ora nuovi dubbi su alcune circostanze che avrebbero decretato la fine della love story tra i due. Dubbi che riguarderebbero i messaggi ricevuti dall'uomo misterioso che avrebbe corteggiato Ilary Blasi. Dubbi sul tradimento. Nessuno è al sicuro, nessuno è innocente. O meglio, nessuno lo era. Le nuove rivelazioni scagionerebbero la Blasi dai dubbi.

