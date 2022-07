Non solo gas, il Cremlino mette in gabbia le banche occidentali (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Russia dai conti e dai bilanci “fantasiosi”, ha deciso di giocare sporco con le banche occidentali che ancora non sono riuscite a smobilitare dalla Federazione, all’indomani dell’invasione dell’Ucraina. Come raccontato da Formiche.net, c’è rabbia al Cremlino per l’attuale situazione del sistema bancario russo, tagliato fuori dai pagamenti globali ed estromesso dal circuito Swift. Tanto che Mosca ha pensato più volte di ricorrere alle criptovalute, con l’idea di aggirare le sanzioni. Salvo poi rendersi conto che anche quella non è una strada percorribile. Ora però è arrivato il tempo della rappresaglia. Perché la guerra non si combatte solo con le armi, o gli idrocarburi, ma anche con la finanza. Ebbene, sono ancora molte le banche occidentali con filiali in territorio russo cui il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Russia dai conti e dai bilanci “fantasiosi”, ha deciso di giocare sporco con leche ancora non sono riuscite a smobilitare dalla Federazione, all’indomani dell’invasione dell’Ucraina. Come raccontato da Formiche.net, c’è rabbia alper l’attuale situazione del sistema bancario russo, tagliato fuori dai pagamenti globali ed estromesso dal circuito Swift. Tanto che Mosca ha pensato più volte di ricorrere alle criptovalute, con l’idea di aggirare le sanzioni. Salvo poi rendersi conto che anche quella non è una strada percorribile. Ora però è arrivato il tempo della rappresaglia. Perché la guerra non si combattecon le armi, o gli idrocarburi, ma anche con la finanza. Ebbene, sono ancora molte lecon filiali in territorio russo cui il ...

