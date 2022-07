Napoli-Adana 2-2, doppietta di Lozano. Due ingenuità di Olivera e Ostigard (Di mercoledì 27 luglio 2022) Finisce 2-2 la prima amichevole internazionale del Napoli a Castel di Sangro, contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate ma con un paio di occasioni a favore del Napoli non finalizzate, la partita si è sbloccata nella seconda frazione di gioco, al 56? con un gol di Lozano su assist di Kvaratskhelia: cross sul secondo palo e il messicano insacca. Al 74? il pareggio, su rigore, con Balotelli: Ostigard si addormenta e perde palla a vantaggio di SuperMario, Meret esce dai pali e tocca Balotelli. L’arbitro indica il dischetto, Balotelli spiazzato il portiere del Napoli e l’Adana agguanta il pareggio. All’87’, poi, l’Adana va in vantaggio con Sari. Olivera, dopo un rimpallo sfortunato, stende ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Finisce 2-2 la prima amichevole internazionale dela Castel di Sangro, contro l’Demirspor di Vincenzo Montella. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate ma con un paio di occasioni a favore delnon finalizzate, la partita si è sbloccata nella seconda frazione di gioco, al 56? con un gol disu assist di Kvaratskhelia: cross sul secondo palo e il messicano insacca. Al 74? il pareggio, su rigore, con Balotelli:si addormenta e perde palla a vantaggio di SuperMario, Meret esce dai pali e tocca Balotelli. L’arbitro indica il dischetto, Balotelli spiazzato il portiere dele l’agguanta il pareggio. All’87’, poi, l’va in vantaggio con Sari., dopo un rimpallo sfortunato, stende ...

