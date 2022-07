Lazio, TMW: “Resta vivo il sogno Emerson Palmieri” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lazio Emerson Palmieri- La Lazio continua il suo ritiro in Germania, oggi gli uomini di Sarri sono usciti sconfitti per 4-1 contro il Genoa di Blessin. Nei Biancocelesti, l’unico salvabile è Ciro Immobile che ha segnato ancora, ottimo precampionato per lui. Mentre Maurizio Sarri, prova a trovare il giusto equilibrio da dare al suo team, Igli Tare lavora attivamente sul mercato in entrata. Nelle prossime ore ci sarà, la definitiva fumata bianca per l’acquisto di Provedel, dallo Spezia. Per la fascia sinistra rimane sempre un obbiettivo Emerson Palmieri, dal Chelsea. L’esterno Italiano, è in uscita dai Blues, dopo la sua ultima esperienza a Lione, in Francia. La Lazio proverà a offrire al club Londinese, un prestito con diritto di riscatto fissato su una cifra vicino ai ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 27 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro in Germania, oggi gli uomini di Sarri sono usciti sconfitti per 4-1 contro il Genoa di Blessin. Nei Biancocelesti, l’unico salvabile è Ciro Immobile che ha segnato ancora, ottimo precampionato per lui. Mentre Maurizio Sarri, prova a trovare il giusto equilibrio da dare al suo team, Igli Tare lavora attivamente sul mercato in entrata. Nelle prossime ore ci sarà, la definitiva fumata bianca per l’acquisto di Provedel, dallo Spezia. Per la fascia sinistra rimane sempre un obbiettivo, dal Chelsea. L’esterno Italiano, è in uscita dai Blues, dopo la sua ultima esperienza a Lione, in Francia. Laproverà a offrire al club Londinese, un prestito con diritto di riscatto fissato su una cifra vicino ai ...

