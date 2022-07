La casta cerca casa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella prossima legislatura il numero di «rieletti» (soprattutto fra i grillini, ma non solo) subirà una drastica riduzione. Urge correre ai ripari. Fiuuu, c’è mancato poco. I disinteressati grillini, già francescani della politica, hanno davvero rischiato di perdere ciò a cui tengono di più al mondo: il vitalizio. Meritatissimo, altroché. Quattro anni e mezzo sugli scudi. Fino alla rocambolesca spallata finale. L’assegnuccio che li ripaga di ogni sforzo dovrebbe arrivare comunque. Meno male. Per deputati e senatori, come canta Tonino Carotone, «felicità a momenti e futuro incerto». I rieletti saranno appena una manciata. E qui, ahia, cominciano i patemi. Ma per fortuna, lo scorso dicembre, l’ultima legge di bilancio votata dai parlamentari ha aperto radiose prospettive. Non di solo Transatlantico vivranno i peones. Dignità economica per i bistrattati amministratori locali, ...