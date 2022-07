(Di mercoledì 27 luglio 2022)per Lorenzo, Domenico Criscito e Federico Bernardeschi alIlha ingaggiato, Criscito e Bernardeschi per iniziare nuovamente a vincere come fatto ai tempi di Sebastian Giovinco. L’esordio dei tre italiani era andato benissimo, con la vittoria per 4-0 in MLS contro Charlotte FC. Una partita in cuifornì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

enrigoletto : @LrHavana Insigne pessima stagione, ma Ospina grande stagione, diciamola tutta. Dries l'anno scorso spostava gli eq… - manfatti99 : @tvdellosport @manuelparlato Dopo Hulk, Totti, Icardi, Insigne... è la volta di Osimhen? Pessima persona secondo me. - pakito77_38 : @anperillo Caro direttore sono riuscito ad accettare la partenza di Insigne,quella di Koulibaly,ma quella di Merten… - Alwaysback96 : @Kriste2013 @Napoli_Report @DiMarzio gli errori di meret sono colpa di insigne e mertens , la camminata in mezzo al… -

SerieANews

...perchè altrimenti ci sarebbe davvero da sentirsi male se vediamo le scelte fatte da Lorenzo... non dimostra i suoi 28 anni, ma l'ultima stagione è stata davvero, per alcuni già in ...... Ciro Immobile continuerà in azzurro Oggi c'è un attaccante in grado di sostituirlo Stesse domande per quanto riguarda il futuro di. Ritiro amaro per Giorgio Chiellini : chi prenderà il suo ... Insigne, pessima serata: grande delusione a Toronto Le parole del presidente del Napoli dette a un tifoso in città prima che iniziasse la contestazione da parte di altri sostenitori azzurri ...Dopo gli ultimi colpi Dybala e Bremer, ecco le prime valutazioni sul mercato che durerà ancora fino al 31 agosto ...