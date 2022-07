“Ha usato il jet privato per un volo di 14 minuti” Drake travolto dalle polemiche replica | “Sono gli handler”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un jetper un viaggio di soli 14è finito nell’occhio del ciclone per un presuntodurato, appunto, così poco. In un periodo in cui l’emergenza climatica si fa sentire in tutta la sua drammaticità, al popolo del web non è proprio piaciuto questo modo di agire del rapper. Lui, però, si è difeso. Nei giorni scorsi l’account Twitter @CelebJets, che tiene traccia dei voli delle celebrità, aveva fatto sapere che l’aereo diera andato da Toronto a Hamilton, per una durata di soli 14. Stando al resoconto, ilavrebbe utilizzato 1.522 litri di carburante ed sarebbe stato responsabile di quattro tonnellate di emissioni di CO2. Il rapper è stato oggetto di forti critiche per il presunto viaggio, con molte persone che sui social media ...