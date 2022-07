“Così lascio il M5S”. La linea di Conte fa imbufalire Grillo: aria d'addio (Di mercoledì 27 luglio 2022) aria più che pesante in casa Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo è pronto a tutto pur di difendere la regola del doppio mandato, fino ad arrivare a minacciare l'addio dalla sua creatura politica, il M5S. Il comico avrebbe lanciato l'aut aut al leader del Movimento, Giuseppe Conte, minacciando, in una telefonata avuta nella serata di ieri, di abbandonare la nave se una delle regole auree del Movimento verrà aggirata: «se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me, lascio il Movimento 5 Stelle», l'affondo del fondatore e garante. Da qui alle prossime 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani -con il rientro di Conte a Roma- e venerdì una decisione verrà presa. Ma la posizione del fondatore e padre nobile del Movimento resterebbe granitica, contrario anche alla micro-deroga, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022)più che pesante in casa Movimento 5 Stelle. Beppeè pronto a tutto pur di difendere la regola del doppio mandato, fino ad arrivare a minacciare l'dalla sua creatura politica, il M5S. Il comico avrebbe lanciato l'aut aut al leader del Movimento, Giuseppe, minacciando, in una telefonata avuta nella serata di ieri, di abbandonare la nave se una delle regole auree del Movimento verrà aggirata: «se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me,il Movimento 5 Stelle», l'affondo del fondatore e garante. Da qui alle prossime 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani -con il rientro dia Roma- e venerdì una decisione verrà presa. Ma la posizione del fondatore e padre nobile del Movimento resterebbe granitica, contrario anche alla micro-deroga, ...

FI: la salernitana Sessa, lascio gruppo Camera, caduta governo contro interessi Paese

Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il Gruppo di Forza Italia: da oggi saro' nel Gruppo Misto. Cosi' Rossella Sessa annuncia le dimissioni dal Gruppo della Camera di Forza Italia.

Crippa: la riflessione se uscire da M5S e' dobbligo

Oggi lascio spazio a chi puo' condividere quella linea e a chi puoo'cercare di metterla in campo alla Camera. Da 13 - 14 anni sono alla Camera e questa scelta comunque non e' semplice'.

Nardella: "Aiuterò il Pd ma non lascio Firenze"