Atalanta, caso Palomino: "Dovrà dimostrare la non intenzione. Ecco quanto rischia" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pesante tegola per l'Atalanta e per José Luis Palomino, trovato positivo al Clostebol: cosa rischia il giocatore Il futuro di José Luis Palomino si è complicato improvvisamente. Sull'Atalanta e sul… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

