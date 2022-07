Totti, il gesto inaspettato per riconquistare Ilary: ecco cosa sarebbe successo (Di martedì 26 luglio 2022) Mentre emergono le notizie secondo cui Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero completamente divisi, con lui pronto a trasferirsi insieme a Noemi Bocchi mentre lei a Sabaudia insieme ai figli per passare qualche settimana con i parenti, spunta un curioso retroscena riguardo il tentativo dell’ex calciatore di riconquistare la bella conduttrice. Pare, infatti, che quando Ilary è partita per la Tanzania, l’ex calciatore l’avrebbe raggiunta per tentare di rimettere in piedi il matrimonio. Ilary Blasi, una curiosità che non tutti conoscono! Vediamo che cos’è successo nel passato della conduttrice del quale non si parla mai Totti – ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 26 luglio 2022) Mentre emergono le notizie secondo cui FrancescoBlasi siro completamente divisi, con lui pronto a trasferirsi insieme a Noemi Bocchi mentre lei a Sabaudia insieme ai figli per passare qualche settimana con i parenti, spunta un curioso retroscena riguardo il tentativo dell’ex calciatore dila bella conduttrice. Pare, infatti, che quandoè partita per la Tanzania, l’ex calciatore l’avrebbe raggiunta per tentare di rimettere in piedi il matrimonio.Blasi, una curiosità che non tutti conoscono! Vediamo che cos’ènel passato della conduttrice del quale non si parla mai– ...

