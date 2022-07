Si vota | e l’agenda energetica di Draghi sparisce dall’orizzonte

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 26 luglio 2022) Nella campagna elettorale più rovente della storia, l’ambiente si è già ricavato uno spazio centrale. Ma mentre si discute di piantare un milione di alberi o di rivalutare il nucleare per il futuro, è la crisiche detta le priorità dei prossimi mesi: di fronte ai prezzi del gas quintuplicati e all’urgenza di riempire gli stoccaggi, nessuna proposta può essere credibile se non affronta la realtà con più pragmatismo e meno ideologia di quanto fatto in passato. I temi spinosi sono moltissimi. Quando il prossimo governo si insedierà, in autunno, l’Italia potrebbe trovarsi a dover gestire la riduzione dei consumi di gas del 15 per cento richiesta dalla Commissione europea: significherebbe fare a meno di circa 8,3 miliardi di metri cubi di gas nel periodo compreso tra il primo agosto e il 31 marzo 2023. La partita è ancora aperta e oggi il Consiglio Energia ...