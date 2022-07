Rottamazione ter e Saldo e stralcio | scadenza 8 agosto | come pagare

(Di martedì 26 luglio 2022) Lunedì 82022 rappresenta l’ultima chiamata per i contribuenti tenuti a versare le rate 2021 di “ter” e “”. Laoriginaria, coincidente con il 31 luglio prossimo, è figlia della riammissione ai meccanismi di definizione agevolata delle cartelle, decisa in sede di conversione in legge del Decreto “Sostegni-ter”, a beneficio dei contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate innegli anni 2020 e 2021. Sempre il “Sostegni-ter” ha fissato al 30 novembre 2022 il termine per il pagamento delle rate didovute nell’anno corrente. Premettendo che l’omesso, parziale o tardivo pagamento delle somme entro il prossimo 8comporterà la decadenza dai piani di ...

... affidati entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione; carichi inclusi in piani di Definizione agevolata (cosiddetta ""); carichi ...Si parla spesso di, ma in realtà ci sarebbe un'opportunità che porta vantaggio all'... l'istituto previsto dall'articolo 182 -della Legge fallimentare, è una grande opportunità per le ...La Rottamazione-ter e il Saldo e stralcio delle cartelle consentono di regolarizzare i propri debiti col Fisco, ma attenzione alle scadenze ...In virtù del nuovo calendario fissato dal Sostegni ter, entro il 31 luglio i contribuenti che non sono in regola con le rate della pace fiscale scadute nel 2021 possono versare.