Il nuovo Instagram non piace nemmeno alle Kardashian | “Smetti di provare a essere TikTok”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Chiunque frequentiavrà notato che ultimamente il social è cambiato. Sempre più spesso, scorrendo il feed, invece di vedere i post degli amici che seguiamo dobbiamo sorbirci numerosi Reel – ovvero contenuti virali scelti dall’algoritmo che in qualche modo ha capito che quell’argomento potrebbe interessarci – e post di persone checonosciamo ma che – sempre secondo l’algoritmo – potrebberorci. Trovare le foto dei nostri amici e delle persone che abbiamo scelto di seguire ormai è diventata un’impresa. Questa situazione ormai non va giù. Su Change.org c’è una petizione per far tornarequello di una volta, e non una brutta copia di, piattaforma che invece vorrebbe emulare per conquistare i ...