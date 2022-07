Il “governo pigliatutto” fallisce sempre. Meloni è stata garante di democrazia, altro che onda nera (Di martedì 26 luglio 2022) C’è qualche conclusione da tirare a mente fredda e a futura memoria nel dopo-Draghi. A che è servito se no, essersi macerati in discussioni e scontri di sapore quasi ideologico ? Il dato che sta su tutto e tutti è questo: i governi “di unità nazionale”, pur guidati da figure di alto profilo come si dice, non funzionano. E, guardate, non funzionano in ogni caso, chiunque dovesse essere chiamato a presiederli; fossero anche personalità di centrodestra. Oggi é il momento di mettere la parola fine a queste esperienze, in termini di cultura politica. E ricordarlo quando la tentazione tornerà. Perché tornerà, di certo. “Unità nazionale” sa di Costituzione che la invoca. E di patriottica “union sacrée” che qualche fascino ha esercitato a destra. Persino su chi scrive. Ma il tempo di Raymond Poincaré che la inventò nella Grande Guerra è lontanissimo. Oggi è un archetipo tradito dalla praxis: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) C’è qualche conclusione da tirare a mente fredda e a futura memoria nel dopo-Draghi. A che è servito se no, essersi macerati in discussioni e scontri di sapore quasi ideologico ? Il dato che sta su tutto e tutti è questo: i governi “di unità nazionale”, pur guidati da figure di alto profilo come si dice, non funzionano. E, guardate, non funzionano in ogni caso, chiunque dovesse essere chiamato a presiederli; fossero anche personalità di centrodestra. Oggi é il momento di mettere la parola fine a queste esperienze, in termini di cultura politica. E ricordarlo quando la tentazione tornerà. Perché tornerà, di certo. “Unità nazionale” sa di Costituzione che la invoca. E di patriottica “union sacrée” che qualche fascino ha esercitato a destra. Persino su chi scrive. Ma il tempo di Raymond Poincaré che la inventò nella Grande Guerra è lontanissimo. Oggi è un archetipo tradito dalla praxis: ...

