Golf, PGA Tour: dieci giocatori passati alla superlega araba a rischio playoff (Di martedì 26 luglio 2022) Terremoto nel mondo del Golf. dieci tra i migliori centoventicinque giocatori facenti parte della Fedex Cup passati recentemente alla superlega araba corrono il concreto rischio di essere esclusi dai playoff del PGA Tour, rendendo ancora più complicato il dialogo tra la LIV Golf e il celebre circuito maschile. A riportare la notizia è stata l'agenzia di stampa ANSA nel pomeriggio di oggi, martedì 26 luglio. I giocatori coinvolti sono Brooks Koepka, Jason Kokrak, Talor Gooch, Abraham Ancer, Charles Howell III, Matt Jones, Carlos Ortiz, Pat Perez, Hudson Swafford e Matthew Wolff. Stando a quanto riporta sempre l'ANSA, una possibile esclusione di questi partecipanti dal FedEx St Jude ...

