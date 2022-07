Gazzetta – Juve, per Arthur spunta anche il Valencia | Primapagina (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 08:28:31 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: La storia tra la Juventus e Arthur è finita, ma le parti non riescono ancora a trovare la giusta soluzione per dirsi addio e far al contempo quadrare i conti. Si cerca la migliore via d’uscita e dalla Spagna arriva una nuova suggestione: il Valencia. Il club allenato da Gattuso è alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche tecniche simili a quelle dell’ex Barcellona e nelle ultime ore ha avuto dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione. QUANTI OSTACOLI – Affare che si preannuncia comunque estremamente complicato, perché come abbiamo raccontato su Calciomercato.com nel pomeriggio la situazione economica che riguarda Arthur è complicata: sul bilancio della ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 08:28:31 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: La storia tra lantus eè finita, ma le parti non riescono ancora a trovare la giusta soluzione per dirsi addio e far al contempo quadrare i conti. Si cerca la migliore via d’uscita e dalla Spagna arriva una nuova suggestione: il. Il club allenato da Gattuso è alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche tecniche simili a quelle dell’ex Barcellona e nelle ultime ore ha avuto dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione. QUANTI OSTACOLI – Affare che si preannuncia comunque estremamente complicato, perché come abbiamo raccontato su Calciomercato.com nel pomeriggio la situazione economica che riguardaè complicata: sul bilancio della ...

