Federproprietà | l' art 7 del D L n 73 2022 in materia di semplificazioni fiscali “complica” le cose

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022)non ci sta e mette in guardia sulle conseguenze pericolose che inevitabilmente avrebbe il provvedimento in oggetto se approvato nella sua stesura attuale.ricorda che in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, gli accordi territoriali che le organizzazioni sindacali della proprietà e dell'inquilinato sottoscrivono per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (a Roma l'accordo è del 2019) prevedono che dette organizzazioni devono curare anche il rilascio di una attestazione che certifichi che il contratto stipulato fra le parti risponda a quell'accordo sia sotto il profilo normativo sia sotto quello economico ed anche con riguardo alle agevolazioni. Attestazione che viene allegata al contratto ...